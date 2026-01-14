Bostic de la Fed dice que el reto de la inflación en EEUU aún no se ha ganado

14 ene (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el miércoles que el reto de contener la inflación en la economía estadounidense "aún no se ha ganado" y requiere que el banco central estadounidense siga siendo restrictivo en su postura de política monetaria.

Es probable que la economía se acelere hasta 2026 gracias en gran parte a las políticas tributarias y otras medidas fiscales puestas en marcha por el Gobierno del presidente Donald Trump el año pasado, y esos vientos de cola podrían seguir presionando al alza la demanda y los precios.

"Eso es algo que tenemos que vigilar", dijo Bostic en un evento en Atlanta, afirmando que la inflación está "todavía bastante lejos" de donde la Fed necesita que esté. Bostic anunció que se retirará de su cargo a principios de año.

(Reporte de Dan Burns; editado en español por Carlos Serrano)