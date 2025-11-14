Bostic, de la Fed, dice que espera que haya muchos datos para la próxima reunión
WASHINGTON, 14 nov (Reuters) - El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el viernes que esperaba que la Fed tuviera muchos datos nuevos a mano para su reunión de diciembre para aclarar lo que ahora es una imagen confusa de hacia dónde se dirigen la inflación y la tasa de desempleo.
Las agencias federales recién reabiertas el viernes comenzaron a publicar sus planes para ponerse al día con los informes de datos retrasados, y "esperamos tener una gran cantidad de datos que llegan", dijo Bostic.
"Este es un entorno increíblemente desafiante para hacer política monetaria", añadió.
