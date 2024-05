Bostic, de la fed, dice que la inflación en eeuu no ha pasado el "punto de preocupación"

23 mayo (Reuters) - Es posible que la Reserva Federal tenga que esperar más tiempo para recortar las tasas de interés porque, incluso con la lectura de la inflación de abril ligeramente más fría, continúa la presión al alza sobre los precios, dijo el jueves el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

"No hemos pasado el punto de preocupación en términos de que la inflación vuelva a nuestro objetivo", dijo Bostic en una sesión virtual con estudiantes de la escuela de negocios de la Universidad de Stanford, señalando que la proporción de bienes cuyos precios están subiendo más rápido del 3% o 5% es mayor que en un entorno normal, incluso en la última lectura del índice de precios al consumo.

Mientras tanto, el mercado laboral muestra pocos signos de dificultades, indicó. "El crecimiento del empleo ha sido robusto (...) lo que me dice que todavía hay mucha energía en la economía, y me tranquiliza mantener un nivel más restrictivo porque no creo que hoy corramos el riesgo de caer en un entorno contractivo", dijo Bostic.

Bostic es un poco más duro que algunos de sus colegas de la Fed, aunque los datos de inflación más altos de lo esperado en los tres primeros meses del año han llevado a más de sus colegas a una opinión similar: que tendrán que mantener la tasa de interés oficial en su rango actual del 5,25%-5,5% durante más tiempo de lo que habían pensado anteriormente.

Bostic ha dicho que cree que la Fed puede tener que retrasar una baja de tasas hasta los tres últimos meses de este año, una espera que justifica en parte porque oye decir a los empresarios que están esperando para desplegar capital hasta que los costes de los préstamos sean más atractivos.

"Eso podría estimular una especie de resurgimiento, si se quiere, de la actividad económica que podría ser contraproducente para lo que estamos tratando de lograr", destacó.

"Realmente he tenido eso en cuenta (...) y podría ser que tengamos que ser un poco más pacientes y estar más seguros de que la inflación está en camino" hacia el objetivo del 2% de la Fed antes de recortar las tasas de interés.

Bostic dijo que no consideraría ningún cambio en el objetivo de inflación del 2% hasta que la Fed cumpla esa meta, pero una vez que lo haga, ese podría ser el momento de discutir si es necesario un nuevo punto de referencia, dados los cambios estructurales en la economía desde la pandemia que pueden estar presionando al alza sobre la inflación.

La Fed iniciará una nueva revisión del marco en 2025 que podría incluir este tema, dijo Bostic. (Reportaje de Ann Saphir; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters