Bostic de la Fed dice que se retirará al final de su mandato en febrero de 2026

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 12 nov (Reuters) - El presidente del banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, el primer jefe negro y abiertamente gay de una de las 12 entidades regionales de la institución, dijo el miércoles que se retirará al final de su mandato actual, el 28 de febrero de 2026.

Su jubilación pondrá fin a un mandato de ocho años y medio en el que también adoptó una postura abierta en cuestiones de equidad económica a raíz de las protestas nacionales por la justicia social en 2020.

Su inesperado adiós a los 59 años -años antes de la edad de jubilación obligatoria- se produce en un momento en que la Junta de Gobernadores ya estaba reflexionando sobre la reconfirmación de los nombramientos de sus 12 líderes regionales, un proceso que podría ser inusualmente complejo este año, en medio de las presiones del presidente Donald Trump para tener una mayor influencia sobre el banco central.

"Ha sido para mí un honor y un privilegio dirigir la Fed de Atlanta durante estos últimos ocho años y medio", dijo Bostic en un comunicado sobre sus planes de no solicitar la reelección para otro mandato de cinco años. "Me siento increíblemente afortunado".

Además de la franqueza de Bostic en cuestiones de justicia económica, atenuada en medio de la reacción contra la política "woke", pero que sigue siendo un punto de crítica entre los conservadores, también se vio envuelto en una polémica del banco central sobre las actividades comerciales de algunos de sus responsables de política monetaria.

El año pasado, el inspector general de la Fed, un organismo de control interno, dijo que Bostic había creado tanto la apariencia de que había comerciado con información confidencial como de un conflicto de intereses, basándose en cómo había gestionado e informado de sus inversiones personales.

Bostic, un economista doctorado que trabajó como académico y responsable en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano antes de incorporarse a la Fed, no anunció nuevos planes.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado durante mi mandato para hacer realidad el noble objetivo de una economía que funcione para todos, y estoy deseando descubrir nuevas formas de impulsar esa audaz visión en mi próximo capítulo", dijo Bostic, que asumió un papel destacado en grupos cívicos de Atlanta, al tiempo que viajó a zonas rurales de su distrito para profundizar en la labor de la Fed en materia de desarrollo comunitario. (Editado en español por Carlos Serrano)