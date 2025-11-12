Bostic, de la Fed: empresas dicen a la Fed que la política monetaria es restrictiva

WASHINGTON, 12 de noviembre (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que considera que la actual política monetaria es restrictiva en parte por lo que le dicen las empresas.

El auge de los mercados bursátiles y los reducidos diferenciales de crédito pueden indicar una laxitud de las condiciones financieras, pero "hablamos con muchas empresas, por ejemplo del sector inmobiliario", dijo Bostic.

"Nos dicen... que el sector de la vivienda... lleva bastante tiempo en una situación difícil. El costo de la financiación contribuye a ello. Otras que dependen más de la financiación también nos dicen lo mismo".