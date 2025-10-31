Bostic de la Fed: no está asegurado un recorte de tasas en diciembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
NUEVA YORK, 31 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el viernes que no está asegurado un recorte de las tasas de interés en diciembre.
Cuando se trata de las perspectivas de política monetaria, "voy a decir que cada reunión está abierta, no estamos en un curso preestablecido, vamos a dejar que la información nos guíe", dijo Bostic en una conferencia de la Fed de Dallas.
Aseguró que era bueno que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera después de la reunión de política monetaria de esta semana que un recorte de tasas este año no está asegurado, a pesar de las fuertes expectativas del mercado de que sucedería. (Reporte de Michael S. Derby, Editado en Español por Manuel Farías)
Más leídas
- 1
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia
- 2
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”
- 3
“Viable”: una última jugada busca evitar un final abrupto para una emblemática empresa láctea
- 4
Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país