Bostic, de la Fed, no prevé más recortes de tasas este año, según The Wall Street Journal

22 sep (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que actualmente no ve la necesidad de nuevos recortes de las tasas de interés este año debido a la preocupación por la inflación, según una entrevista publicada el lunes por The Wall Street Journal.

"Me preocupa la inflación, que ha sido demasiado alta durante mucho tiempo", dijo Bostic al Journal. "Y por eso hoy no me movería ni estaría a favor, pero ya veremos lo que pasa", añadió refiriéndose a las tasas de interés.

Bostic no vota este año en el comité que fija la política de tasas de interés. (Reporte de Shubham Kalia en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)