Bostic de la Fed sigue pensando en un recorte de tasas este año, en medio de incertidumbre

(Agrega citas, contexto y detalles)

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 21 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el jueves que sigue pensando que las tasas de interés pueden reducirse una vez este año, al tiempo que señaló que hay mucha incertidumbre en torno a esa opinión, ya que la economía está experimentando cambios considerables.

En declaraciones efectuadas ante la Metro Atlanta Chamber, Bostic afirmó que la previsión que ofreció a principios de año de un recorte es "más o menos donde estoy", aunque añadió que "en el mundo actual, toda estimación o previsión puntual tiene una amplia banda de confianza a su alrededor, por lo que no estoy estancado en nada".

Bostic dijo que el rango objetivo actual de la tasa de los fondos federales, fijado en el 4,25%-4,5%, es "marginalmente restrictivo", en medio de un debate en curso sobre la necesidad de recortarla.

Asimismo, indicó que es probable que el crecimiento global de este año sea "relativamente tibio" antes de repuntar el año que viene, en un contexto de mayor claridad en el mundo empresarial sobre el estado general de la política económica estadounidense. Si eso ocurre, "estaríamos en condiciones, siendo la Fed, de empezar a reconducir nuestra posición política hacia una postura más neutral".

Añadió que avanzar con firmeza por una senda es importante para la política monetaria. "Cuando (el Comité Federal del Mercado Abierto) se mueva, quiero que lo haga en una dirección y no que suba y luego baje", comentó.

"Queremos ser unidireccionales, porque una especie de enfoque oscilante históricamente ha hecho que la gente pierda la confianza en nuestra capacidad para cumplir nuestros mandatos", señaló.

Bostic hizo estas declaraciones mientras los principales banqueros centrales del mundo se dirigen a Jackson Hole, Wyoming, para la conferencia anual que celebra la Fed de Kansas City. Especialmente esperado es el discurso que dará el jefe de la institución, Jerome Powell, que podría mostrarse abierto a reducir las tasas en septiembre.

Las autoridades monetarias se encuentran en una posición desafiante, enfrentando un mercado laboral en desaceleración mientras las presiones inflacionarias siguen por encima del objetivo y pueden aumentar aún más en medio del rápido aumento de los aranceles a la importación impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump.

Bostic indicó que la política de la Fed se ha orientado a reducir la inflación y que el progreso ha sido desigual.

Señaló que el mercado laboral ha registrado algunos problemas últimamente, pero que necesita ver más datos para confirmar que la contratación se está deteriorando realmente.

En este sentido, afirmó que el panorama económico está "en gran medida en un período de transición, y gran parte de donde estoy tratando de posicionarme es estar realmente en el camino de hacia dónde es probable que vaya la transición".

(Editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)