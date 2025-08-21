Bostic, de la Fed, sigue pensando en una única bajada de tipos este año

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 21 ago (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el jueves que sigue pensando que el banco central de Estados Unidos puede recortar su objetivo de tipos de interés una vez este año, pero hay mucha incertidumbre en torno a esa opinión.

Bostic dijo que la previsión que ofreció a principios de año de un recorte de tipos era "más o menos donde estoy", hablando ante la Metro Atlanta Chamber, pero añadió que "en el mundo actual, toda estimación o previsión puntual tiene una amplia banda de confianza a su alrededor, por lo que no estoy estancado en nada".