LA NACION

Bostic, de la Fed, sigue pensando en una única bajada de tipos este año

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bostic, de la Fed, sigue pensando en una única bajada de tipos este año
Bostic, de la Fed, sigue pensando en una única bajada de tipos este año

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 21 ago (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el jueves que sigue pensando que el banco central de Estados Unidos puede recortar su objetivo de tipos de interés una vez este año, pero hay mucha incertidumbre en torno a esa opinión.

Bostic dijo que la previsión que ofreció a principios de año de un recorte de tipos era "más o menos donde estoy", hablando ante la Metro Atlanta Chamber, pero añadió que "en el mundo actual, toda estimación o previsión puntual tiene una amplia banda de confianza a su alrededor, por lo que no estoy estancado en nada". (Información de Michael S. Derby; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. Homo Argentum se ocupa de temas universales
    2

    Homo Argentum se ocupa de temas universales

  3. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    3

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

  4. Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes
    4

    Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes

Cargando banners ...