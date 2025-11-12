Bostic es partidario de no cambiar tasas Fed mientras la inflación siga siendo el mayor riesgo

12 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró el miércoles partidario de dejar las tasas de interés donde están hasta que haya "pruebas claras" de que la inflación está volviendo al objetivo del 2% fijado por el banco central.

Bostic, que habló poco más de dos horas después de anunciar inesperadamente sus planes de jubilarse a finales de febrero, dijo que al juzgar los riesgos para el doble mandato de la Fed de estabilidad de precios y un mercado laboral fuerte, cree que el "riesgo más claro y urgente sigue siendo la estabilidad de precios".

"Considero que las señales del mercado laboral son ambiguas y difíciles de interpretar", dijo Bostic en el Club de Economía de Atlanta. "No son lo suficientemente claras como para justificar una respuesta agresiva de la política monetaria cuando se sopesan frente al riesgo más directo de las continuas presiones inflacionarias".

Los comentarios de Bostic, que ahora que se acerca su jubilación no volverá a votar sobre la política de tasas de interés en Estados Unidos, muestran que está firmemente alineado con un grupo de autoridades monetarias de línea dura anclado entre los presidentes de los bancos regionales de la Fed.

La Fed recortó las tasas a finales de octubre por segunda vez consecutiva, aunque el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, disintió en la decisión, al preferir mantenerlas estables. (Reporte de Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)