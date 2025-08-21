Bostic (Fed) ve factible un recorte de tipos este año, pero advierte de turbulencias en el mercado laboral

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, ha afirmado este jueves que continúa apostando por un único recorte de tipos de interés en lo que queda de año, al tiempo que ha advertido de posibles turbulencias en el mercado laboral.

"Sigo más o menos con la misma opinión, pero diría que, en el mundo actual, cada estimación o previsión puntual tiene un amplio margen de error. No tengo una idea fija", ha explicado en declaraciones recogidas por 'Bloomberg' durante un evento organizado por Metro Atlanta Chamber.

Bostic, que no tiene este año derecho de voto en las reuniones de la Fed, ha asegurado que prefiere que el instituto emisor se mueva una vez llegado el momento con determinación en lugar de comenzar a recortar para luego verse obligada a dar marcha atrás.

De su lado, la responsable de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, ha indicado que, de votarse mañana, no estaría a favor de recortar los tipos al considerar que la inflación es aún demasiada elevada. Su homólogo de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, ha estimado "apropiado" mantener los tipos en terreno ligeramente restrictivo.