Bostic: La Fed puede esperar para ajustar política porque el mercado laboral está cerca del pleno empleo

13 ago (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el miércoles que un mercado laboral estadounidense que se mantiene cerca del pleno empleo ofrece a la entidad el "lujo" de poder evitar precipitarse a la hora de realizar ajustes en su política.

Durante un evento en Alabama, Bostic dijo que la Fed debe evitar la volatilidad de las políticas, algo que puede ser molesto para el público, al tiempo que agregó que su "predisposición es tratar de no hacer eso" y esperar a que haya "un poco más de claridad sobre dónde van las cosas".

"Ahora creo que podemos permitirnos el lujo de hacerlo porque el mercado laboral ha estado más o menos en el pleno empleo", dijo Bostic.

"Nuestro mandato de máximo empleo no está en riesgo del mismo modo que lo está el mandato de inflación", agregó.

