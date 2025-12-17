Botafogo anuncia la salida del DT italiano Davide Ancelotti

La primera experiencia como director técnico de Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, llegó a su fin: el Botafogo anunció este miércoles la salida del joven entrenador italiano, sin adelantar sucesor.

Ancelotti, de 36 años, asumió el mando del Fogão en julio pasado, tras el despido del portugués Renato Paiva.

Bajo su dirección, el equipo de Rio de Janeiro terminó en el sexto puesto de la liga brasileña y consiguió una plaza en la Copa Libertadores del próximo año.

"Davide Ancelotti ya no es el técnico del equipo principal", apuntó el cuadro carioca en una nota oficial, sin dar mayores detalles, aunque la prensa brasileña sostiene que hubo diferencias con la directiva por la continuidad del preparador físico Luca Guerra.

Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan dejan también sus puestos.

"El club agradece el profesionalismo y compromiso de Ancelotti durante el período en el que lideró el equipo y formó parte de la familia albinegra", agregó el texto.

Fue el primer trabajo del hijo de Carlo Ancelotti como DT, después de haber sido asistente de su padre en el Real Madrid (2021-2025), el Everton, el Nápoles, el Bayern de Múnich y la propia selección brasileña.

El Botafogo venía de un brillante 2024, en el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores.

Ancelotti, si bien supo reconducir al equipo, tuvo duros tropiezos como la eliminación en octavos de final de la Libertadores a manos de Liga de Quito.