Botafogo cae 1-0 en su visita a Nacional Potosí en la 2ª ronda de la Libertadores

El Botafogo de Brasil cayó este miércoles 1-0 en su visita al boliviano Nacional Potosí, a 4.000 metros de altura, pero dejó la serie abierta para el partido de vuelta que definirá quién avanza a la 3ª ronda de la Copa Libertadores.

Oscar Baldomar marcó (47') el único tanto del encuentro para los bolivianos, que tuvieron más de una opción para aumentar la ventaja.

Botafogo, campeón de la edición 2024 de la Libertadores, sin embargo se devuelve a Rio de Janeiro con una frágil diferencia que debe revertir en su cancha y a nivel del mar.

La revancha será el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio Nilton Santos. El ganador de la llave enfrentará a quien avance en el cruce entre Argentino Juniors y el ecuatoriano Barcelona.