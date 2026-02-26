Botafogo cumple en casa ante Nacional Potosí y sigue adelante en la Copa Libertadores
Necesitado de buenas noticias en tiempos de dificultades financieras, el Botafogo remontó en Rio de Janeiro y avanzó este miércoles a la tercera fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-0 al boliviano Nacional Potosí.
Alex Telles, en el minuto 5, y Danilo, en el 45+6, anotaron los goles cariocas en el estadio Nilton Santos.
El equipo que entrena el argentino Martín Anselmi había perdido 1-0 la semana pasada en los casi 4.000 metros de altitud de Potosí.
El Botafogo enfrentará en la siguiente ronda al Barcelona de Guayaquil, que eliminó en Buenos Aires a Argentinos Juniors a través de la tanda de penales.
Fichado el año pasado por 22 millones de euros, procedente del Nottingham Forest, Danilo impulsó Fogão en una dominante primera mitad.
Era amo y señor del mediocampo, mientras Vitinho y Alex Telles volaban por las bandas.
No se había cumplido un minuto de juego y Vitinho mandaba un balón al poste.
Muy pronto Telles daba ventaja al Fogão: Danilo lanzó un balón largo para su proyección por el costado izquierdo y el exjugador de Inter de Milán y Manchester United marcó con un toque por encima del portero Pedro Galindo.
Nuevos remates a los postes de Alexander Barboza -cabezazo en un tiro de esquina- y Vitinho continuaron el asedio.
Nacional Potosí, que se defendía como podía, parecía inofensivo.
A Botafogo le faltaba una pizca de suerte y la tuvo justo antes del descanso.
Barboza frenteó una pelota al área chica y un mal despeje dejó la escena servida para el gol, a bocajarro, de Danilo. El 2-0 alejaba la posibilidad de una tanda de penales.
Sin embargo, los anfitriones bajaron la guardia en la segunda parte.
Nacional Potosí reaccionó, con un testarazo de Edisson Restrepo que puso a trabajar al guardamenta Léo Linck y un disparo al poste de Óscar Villalba.
No obstante, pese al bajón, Botafogo protegió su ventaja.
- Alineaciones:
Botafogo: Léo Linck - Mateo Ponte (Gabriel Justino, 81), Bastos, Alexander Barboza -Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles- Jordan Barrera (Artur, 64), Matheus Martins (Arthur Cabral, 75), Álvaro Montoro (Joaquín Correa, 81). DT: Martín Anselmi.
Nacional Potosí: Pedro Galindo - Oscar Baldomar (Schneider Peña, 83), Edisson Restrepo, Luis Demiquel, Juan Orellana (Andrés Torrico, 46), Maicon Solís - Hugo Rojas (Maximiliano Núñez, 70), Diego Hoyos, Pedro Azogue, Leandro Otormín (Luís Pavia, 62) - Willan Álvarez (Óscar Villalba, 62). DT: Leonardo Égüez.
Árbitro: Piero Maza (Chile).