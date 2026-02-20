Botafogo ficha al argentino Cristian Medina

El Botafogo anunció este viernes el fichaje del mediocampista argentino Cristian Medina, campeón de su país el año pasado con Estudiantes de La Plata.

Medina, de 23 años, firmó contrato hasta diciembre de 2029, informó el club de Rio de Janeiro en una nota oficial.

Entre problemas económicos y pugnas en tribunales de su propietario, John Textor, el Fogão se ha reactivado en el mercado de fichajes después de que la FIFA levantara a principios de mes una prohibición de transferencias por deudas por la compra en 2024 de Thiago Almada, actual jugador del Atlético de Madrid.

Formado en las juveniles de Boca Juniors, Medina fue parte de la selección olímpica de Argentina en París 2024.