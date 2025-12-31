Botafogo: FIFA sanciona al "Fogão"

El mediocampista de 24 años se sumó al "FogÆo" en 2024-25 procedente del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y conquistó la primera Copa Libertadores obtenida por el equipo carioca en su historia en esa temporada.

En enero de este año, el club brasileño cedió a préstamo al futbolista surgido en Vélez Sársfield al Olympique Lyon antes de transferirlo al Atlético Madrid en 21 millones de euros, lo que llevó a la franquicia estadounidense a presentar un reclamo ante la FIFA por comisiones no abonadas por Botafogo.

El club carioca fue adquirido en 2022 por el magnate estadounidense John Textor, empresario de la industria del entretenimiento y en tecnologías de efectos visuales que también ostenta la mayoría del paquete accionario de Olympique Lyon y tiene participación minoritaria en Crystal Palace, de la Premier League.

La FIFA tomó cartas en el asunto y le bajó el pulgar a Botafogo, que no podrá sumar refuerzos en los próximos tres mercados de pases en el plantel entrenado por el argentino Martín Anselmi.

