Botafogo presenta al uruguayo Villalba, pese a prohibición de fichajes de la FIFA

El Botafogo presentó este jueves al extremo uruguayo Lucas Villalba como nuevo jugador, pese a la prohibición de fichajes impuesta por la FIFA al club de Río de Janeiro por deudas por la transferencia del argentino Thiago Almada en 2024.

La sanción de la FIFA entró en vigencia el 31 de diciembre.

"El 'transfer ban' es algo administrativo, que yo entiendo que se va a resolver, así que estoy tranquilo con eso, entrenando y haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol", dijo Villalba, de 24 años, en conferencia de prensa.

El atacante llega al Fogão procedente del Nacional de Uruguay.

Campeón del Mundial de Catar 2022 con la selección de Argentina, Almada fichó en junio de 2024 con el Fogão, procedente del Atlanta United, e integró el plantel albinegro que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

El internacional albiceleste fue cedido después al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.

Ante reclamos del equipo estadounidense por el pago pendiente de US$21 millones, la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el equipo brasileño en tres ventanas de transferencias.

El Botafogo, sin embargo, dijo en un comunicado que negociaba con el Atlanta United un acuerdo que le permitiese inscribir fichajes.

Comprado por el estadounidense John Textor en 2022, el equipo brasileño enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle el descenso en Francia al Lyon, club que también estaba bajo control del magnate norteamericano.

Botafogo y Lyon pertenecen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.

Textor, en medio de la crisis, fue apartado de la directiva del cuadro francés.