Botafogo suma al internacional venezolano Ferraresi

El internacional venezolano Nahuel Ferraresi jugará con el Botafogo, cedido por el São Paulo para el resto de la temporada, anunció este lunes el club de Rio de Janeiro.

Ferraresi, de 27 años, militaba en las filas del São Paulo desde 2022, pero perdió protagonismo en los últimos tiempos.

El defensa central ganó como tricolor la Copa de Brasil en 2023 y la Supercopa en 2024.

"¡Acelera, Fogão! ¡Nahuel Ferraresi es el nuevo refuerzo de la escudería Botafogo!", informó el club en redes sociales, en un guiño al comienzo en Australia de la temporada de la Fórmula 1 el fin de semana pasado.

Antes de llegar a Brasil, Ferraresi jugó en Portugal con el filial del Oporto, el Moreirense y el Estoril.

En el São Paulo, el zaguero había tenido pocos minutos en la temporada 2026 bajo la dirección del argentino Hernán Crespo, destituido este lunes.

Solo ha jugado dos de los cuatro partidos del equipo en el Brasileirão y disputó tres de 10 compromisos en el Campeonato Paulista (dos como titular).

Ferraresi acumula 42 presentaciones con la selección de Venezuela.

Formó parte de una histórica generación vinotinto que fue subcampeona mundial Sub-20 en 2017, en Corea del Sur, cayendo en la final contra Inglaterra (1-0).