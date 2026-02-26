Botafogo vence 2-0 a Nacional Potosí y avanza en la Copa Libertadores

Necesitado de buenas noticias en tiempos de dificultades financieras, el Botafogo remontó en Rio de Janeiro y avanzó este miércoles a la tercera fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-0 al boliviano Nacional Potosí.

Alex Telles, en el minuto 5, y Danilo, en el 45+6, anotaron los goles cariocas frente a la afición del estadio Nilton Santos.

El equipo que entrena el argentino Martín Anselmi había perdido 1-0 la semana pasada en los casi 4.000 metros de altitud de Potosí.

El Botafogo enfrentará en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Barcelona de Guayaquil y Argentinos Juniors, que definían también su cruce este miércoles.