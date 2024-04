Botafogo vence a Universitario y suma sus primeros puntos en Libertadores

BOGOTÁ (AP) — Con dos tantos del centrocampista Carlos Eduardo, Botafogo derrotó el miércoles 3-1 a Universitario y consiguió su primer triunfo en el Grupo D de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, que venía caer en sus dos presentaciones anteriores ante Junior de Barranquilla y Liga de Quito, se hizo fuerte como local y llegó a tres puntos en la zona que lideran los colombianos con cinco unidades.

En el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Botafogo dominó desde el comienzo, pero a pesar de tener 71% de posesión de balón en el primer tiempo no logró abrir el marcador.

Apenas a los nueve minutos, el cuadro carioca perdió a su goleador Tiquinho Soares, que abandonó la cancha por una dolencia muscular.

Carlos Eduardo, que ingresó en lugar del lesionado, se encargó de abrir el marcador en el comienzo de la segunda etapa tras definir en el corazón del área tras un centro de Júnior Santos.

A los 57, Botafogo amplió la diferencia a través de Luiz Henrique, que dio muestras de su calidad al regatear con una pisada al arquero Sebastián Britos y definir a puerta vacía.

Luiz Henrique, que llegó al “Fogao” procedente del Betis español por cerca de 20 millones de dólares — cifra récord para el fútbol brasileño — marcó por primera vez con su nuevo club.

En el tiempo de descuento, Carlos Eduardo marcó su doblete personal tras un buen pase de Mateo Ponte.

Y en la última jugada del partido, Christopher Olivares descontó por los visitantes.

En Montevideo, Nacional doblegó 2-1 a Deportivo Táchira y escaló posiciones en el Grupo H.

Las dianas de Alexis Castro y Jeremía Recoba antes de los 20 minutos le permitieron al conjunto uruguayo asegurar su segunda victoria y llegar a seis puntos, los mismos que River Plate, que más tarde visitaba a Libertad.

Por el elenco venezolano, que ha caído en sus tres presentaciones, anotó Haibrany Ruiz Díaz.

Por el Grupo C, Huachipato no pasó del empate 0-0 ante The Strongest.

El dominio del equipo chileno, que llevó el peso del partido y completó 15 remates, no pudo reflejarse en el marcador ante un rival que se marchó satisfecho con el resultado.

Huachipato quedó como líder con cinco unidades, una más que The Strongest y Estudiantes de La Plata.