Botín, de Santander, apuesta por EEUU con la adquisición de Webster por 12.200 millones de dólares

Por Jesús Aguado

MADRID, 4 feb (Reuters) - La adquisición por parte de Santander de la estadounidense Webster Financial refleja la ambición de ⁠la presidenta Ana Botín de ⁠que el banco español se convierta en un actor importante en la banca minorista estadounidense, una medida que, según advierten algunos analistas, conlleva riesgos de ejecución.

Botín, ⁠que ha ‌mantenido ​el enfoque de Santander en Estados Unidos a pesar de su rentabilidad más modesta en ​ese país, dijo a los analistas que competir en la escena mundial requiere una fuerte ‌presencia en Estados Unidos.

"Ser uno de los bancos ‌más rentables en nuestras geografías principales es ​un objetivo clave para Santander, y la adquisición de Webster nos permite alcanzarlo. Webster nos proporciona el cambio definitivo que necesitábamos en Estados Unidos", afirmó Botín el martes.

German López, profesor de banca en la escuela de negocios IESE de España, señaló que es probable que el compromiso de Santander con la expansión en Estados Unidos continúe a largo plazo. Sin embargo, Botín ha declarado que no hay planes de realizar ⁠adquisiciones adicionales en los próximos tres años.

"Santander tiene presencia a nivel mundial (en diez mercados principales), pero ella (Botín) cree ​que es muy relevante para el valor y la reputación del grupo, tener una presencia relevante en Estados Unidos", afirmó López.

A diferencia de su competidor español BBVA, que vendió su banco minorista estadounidense Compass a finales de 2020, Santander ha dado prioridad al crecimiento en Estados Unidos.

En Estados Unidos, "o ganas escala para tener una rentabilidad que aporta al grupo o te sales del país", ⁠añadió López.

Los analistas de Barclays indicaron que la operación de Webster aceleraría el ratio de retorno sobre ​el capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) de Santander en Estados Unidos, una medida clave de la rentabilidad, hasta aproximadamente el 18% en 2028, desde el 10,8 % actual.

La adquisición también permitirá a Santander reequilibrar ‍su cartera de crédito hacia los servicios sanitarios y los préstamos al mercado medio en el noreste de Estados Unidos.

La estrategia de Botín tiene como objetivo posicionar a Santander entre los 10 bancos minoristas y comerciales más grandes de Estados Unidos por activos, con un balance combinado en Estados Unidos de unos 327.000 ​millones de dólares. Esto reduciría la dependencia del banco de los mercados emergentes.

Las acciones de Santander caían un 3,1% a las 1554 GMT del martes, tras haber subido un 125% el año pasado. (Información de Jesús Aguado; información ‍adicional de Emma Pinedo; edición de Elaine Hardcastle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)