Botsuano Kebinatshipi gana los 400 m planos del Mundial de atletismo

El atleta botsuano Busang Collen Kebinatshipi se proclamó campeón del mundo de los 400 m planos este

El atleta botsuano Busang Collen Kebinatshipi se proclamó campeón del mundo de los 400 m planos, este jueves en Tokio, con un crono de 43.53, lo que supone la mejor marca de la temporada.

Ya en cabeza al llegar a la primera curva, el africano de 21 años acabó por delante del trinitense Jereem Richards (43.72) y de su compatriota Bayapo Ndori (44.20).

Ausentes el campeón olímpico hace un año en París, el estadounidense Quincy Hall, lesionado, y el británico Matthew Hudson-Smith, subcampeón mundial y olímpico que fue eliminado en semifinales, Kebinatshipi era el gran candidato al oro, tras haber logrado su mejor marca personal en semis y confirmó su estatuto este jueves.

El estadounidense Jacory Patterson, ganador de la final de la Liga de Diamante en Zúrich, sólo fue séptimo con una marca de (44.70).

