Bottas y russell no tienen "noticias que compartir" sobre el asiento de mercedes

Por Alan Baldwin

26 ago (Reuters) - Puede que Valtteri Bottas y George Russell sepan ya quién será el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes la próxima temporada, pero ninguno quiso decir mucho en el gran Premio de Bélgica el jueves.

Bottas, actual piloto de Mercedes y dos veces subcampeón del mundial, y Russell, que corre con Williams con respaldo de la escudería alemana, fueron colocados juntos cuando los conductores comparecieron ante los medios por videoconferencia en el circuito de Spa-Francorchamps.

"No hay noticias que compartir, aún", comentó Bottas, que dijo antes del paréntesis de agosto que quería tener su futuro solucionado para Spa. "¿Quién sabe? A lo mejor sé algo, tal vez no, pero, como dije, no hay noticias para compartir".

Al ser consultado sobre si esto se debe a que la decisión no ha sido tomada todavía o a que no es el momento adecuado para anunciarla, el finés reiteró la frase y aseguró que no hay nada que aclarar.

"Tenemos un trabajo que hacer aquí y no hay noticias. Nos vamos a centrar en correr y sacar el máximo posible de puntos", agregó.

Russell, campeón de la Fórmula Dos en 2018, repitió la misma frase de que "no hay noticias que compartir".

"No hay nada que anunciar en uno u otro sentido este fin de semana, y probablemente tampoco el próximo fin de semana", añadió el piloto de 23 años. "Creo que no hay problemas. Tiene que ver con hacer las cosas bien en lugar de hacerlas rápido".

El jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff, dijo esta semana en el diario The Times que aplazó la toma de la decisión porque la situación es muy complicada.

El heptacampeón mundial Hamilton respalda mucho a Bottas, que ha demostrado ser un compañero con el que es fácil convivir en los cuatro años y medio que llevan juntos, desde que sustituyó en 2016 al campeón Nico Rosberg.

"No es una decisión fácil, porque conocemos la calidad de la personalidad de Valtteri, su carácter, la integración en el equipo, el desarrollo del auto por el piloto y su velocidad", dijo Wolff. "Merece correr con Mercedes".

"Por otra parte, George ha mostrado en estos tres años en Williams que es una gran gran promesa y merece tener la oportunidad de estar en un auto competitivo al frente de la parrilla", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters