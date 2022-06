Bouchard se borra de Wimbledon por la falta de puntos: "No tiene sentido"

La canadiense Eugenie Bouchard, subcampeona de Wimbledon en 2014, ha anunciado que no participar√° este a√Īo en el 'Grand Slam' brit√°nico por la decisi√≥n de la WTA de que no se otorguen puntos debido a la prohibici√≥n de participar para los tenistas rusos y bielorrusos.

"He decidido no participar en Wimbledon debido a la decisi√≥n de la WTA de no otorgar puntos este a√Īo", confirm√≥ la deportista de 28 a√Īos este s√°bado en sus redes sociales.

El 'grande' londinense no recompensará con puntos a sus participantes después de que la organización del torneo decidiese excluir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia por el apoyo de sus países a la guerra de Ucrania.

"Debido a mi operaci√≥n de hombro, tengo un n√ļmero limitado de participaciones. Por mucho que me encante Wimbledon, y salt√°rmelo me entristece, participar en un torneo sin puntos de clasificaci√≥n no tiene sentido. Debo elegir de manera inteligente y participar en torneos que me ayuden a volver a donde quiero estar. S√≠ estar√© en el US Open y el Abierto de Australia", subray√≥.