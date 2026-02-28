Bournemouth empata 1-1 con Sunderland y amplía a 8 su racha invicta en la Liga Premier

Bournemouth amplió a ocho partidos su racha invicta en la Liga Premier al remontar para empatar 1-1 con Sunderland el sábado gracias a un gol del suplente Evanilson.

El delantero brasileño conectó con el hombro un centro de Marcus Tavernier en el minuto 63 para anular el tanto inicial de Eliezer Mayenda para Sunderland.

Bournemouth está protagonizando un impulso tardío en busca de la clasificación a competiciones europeas y está a seis puntos de Chelsea, que ocupa el quinto lugar, el cual podría asegurar un puesto en la Liga de Campeones.

Quedan otros cuatro partidos el sábado, incluido el de Liverpool, que recibe a West Ham, antes de que el Manchester City, segundo en la tabla, visite a Leeds.

