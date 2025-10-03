Bournemouth remonta ante Fulham y se pone segundo en Premier League

El Bournemouth se situó provisionalmente segundo en la clasificación de la Premier League gracias a su victoria 3-1 en casa ante el Fulham, este viernes en el partido que levantó el telón de la 7ª jornada.

El triunfo vino acompañado de una gran remontada en la recta final, ya que el duelo estuvo igualado hasta el minuto 70, cuando Ryan Sessegnon adelantó al Fulham.

Fue ahí cuando los locales despertaron, principalmente gracias al internacional ghanés Antoine Semenyo, autor de un doblete (78' y 90+6'). Entre medias había puesto por delante al Bournemouth el neerlandés Justin Kluivert (84').

En la tabla de máximos anotadores de la Premier League, Semenyo queda segundo en solitario con 6 tantos, solo superado por el noruego Erling Haaland (Manchester City), que acumula 8 dianas.

También segundo es el Bournemouth en la tabla del campeonato inglés, con 14 puntos, a uno del líder Liverpool, que el sábado visita al Chelsea (8º).

El Liverpool viene de perder dos partidos seguidos, el pasado fin de semana contra el Crystal Palace en liga y el martes en el campo del Galatasaray turco en la Champions.

El Arsenal (3º), un punto por detrás del Bournemouth y que había empezado la jornada segundo, también juega el sábado, en su caso en un derbi en el Emirates Stadium contra el West Ham (19º, penúltimo).

