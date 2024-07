Bouzas y Comesaña dan el gran golpe en Wimbledon, Djokovic despeja dudas

Dos tenistas modestos, la española Jéssica Bouzas (83ª WTA) y el argentino Francisco Comesaña (122º ATP) dieron el gran golpe en Wimbledon este martes al batir a la campeona saliente, la checa Marketa Vondrousova (6ª), y al ruso Andrey Rublev (6º), mientras que Novak Djokovic arrancó con triunfo y sin molestias.

- 'Realmente sorprendida' -

Bouzas, de 21 años, consiguió a lo grande su primera victoria en la hierba de Wimbledon. Jugará en segunda ronda ante su compatriota Cristina Bucsa (64ª).

Hasta este martes, la alemana Steffi Graf había sido la única campeona en perder en primera ronda el año siguiente, cuando fue eliminada por Lori McNeil en 1994.

Bouzas nunca había ganado hasta ahora a una jugadora del Top-40 y su único partido en hierba esta temporada era una derrota en primera ronda en un torneo menor en Italia.

"Creo que es uno de los días más importantes de mi vida y de mi carrera", dijo emocionada Bouzas. "Ella es una de las mejores jugadoras del mundo, por lo que jugué sin presión. Simplemente quería disfrutar del momento y jugar con libertad".

La española no ocultó "estar realmente sorprendida" consigo misma por el partido realizado. "Al principio estaba un poco nerviosa, pero el ambiente es tan bonito aquí que me hizo sentir cómoda. Me sentí como en casa".

Vondrousova fue la gran sorpresa de la pasada edición de Wimbledon al convertirse en la primera campeona de la historia del torneo londinense en ganar sin partir como cabeza de serie.

Entre las favoritas, la número 1 mundial Iga Swiatek batió a la estadounidense Sofia Kenin, 6-3 y 6-4.

- Con rodillera pero sin problemas -

La leyenda Djokovic, operado del menisco derecho hace tres semanas, firmó un convincente debut ante el checo Vit Kopriva (123º), 6-1, 6-2 y 6-2 en menos de dos horas.

El gigante serbio, de 37 años, que busca un octavo título en Wimbledon para igualar el récord de Roger Federer y llevar su récord de Grand Slams a 25, se enfrentará en segunda ronda al británico Jacob Fearnley (277º, invitado).

"Intenté realmente concentrarme en mi juego y no pensar mucho en mi rodilla. He hecho todo lo que podía en estas tres semanas para llegar... Creo que si hubiera sido otro torneo, no habría arriesgado volviendo tan pronto, pero me encanta Wimbledon", dijo.

No pudo 'hacer milagros' su compañero de generación Andy Murray (113º), retirado del cuadro individual al no recuperarse de la cirgugía en la espalda a la que se sometió la semana pasada.

Murray, doble ganador del torneo (2013 y 2016), se mantiene en dobles, compitiendo con su hermano Jamie.

- '¡Estoy tan contento!' -

Debutante en un Grand Slam, segundo partido en hierba en su carrera y primera victoria en la ATP: El tenista argentino Francisco Comesaña dio la gran sorpresa en el cuadro masculino al vencer en cuatro sets (6-4, 5-7, 6-2 y 7-6) a Rublev.

"¡Soñé con jugar aquí, no sé que decir, estoy tan contento!", dijo sonriente.

Comesaña superó a uno de los grandes nombres del circuito, un Rublev que había llegado el año pasado a los cuartos de la mítica competición londinense.

El ruso de 26 años mostró una gran inconsistencia con su saque y el joven tenista argentino, de 23, logró romperlo cuatro veces.

El partido supuso la primera eliminación de un cabeza de serie en esta edición de Wimbledon en el cuadro masculino.

El ruso mostró su frustración por el partido y se golpeó varias veces con la raqueta en su rodilla.

Tras haber dado el gran golpe, Comesaña se enfrentará en segunda ronda al australiano Adam Walton.

AFP