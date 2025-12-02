Bovespa supera los 161.000 puntos por primera vez ante expectativas de baja de tasas de la Fed

Por Paula Arend Laier

SAO PAULO, 2 dic (Reuters) - El Bovespa renovó el martes sus máximos históricos, superando por primera vez los 161.000 puntos, impulsado por el escenario externo, especialmente las expectativas sobre los próximos pasos del banco central estadounidense. El índice de referencia de la bolsa brasileña, el Bovespa, subió un 1,56% a 161.092,25 puntos, un máximo del día, renovando récords de cierre e intradía.

En la opinión del socio y asesor de Blue3 Investimentos, Willian Queiroz, el desempeño del Bovespa está relacionado con las expectativas de un nuevo recorte de las tasas de interés en Estados Unidos la próxima semana, y el repunte más reciente no finaliza un posible ciclo alcista para la bolsa local en los próximos meses.

"Si analizamos el comportamiento medio del Bovespa después de la pandemia, nos damos cuenta de que la bolsa estuvo lateral durante mucho tiempo (...) Este 'sprint' hacia arriba que tenemos ahora, podríamos considerarlo básicamente como un movimiento de corrección", destacó.

En 2020, el Ibovespa cerró el año en 119.017,24 puntos y en 2024, en 120.283,40 puntos. En lo que va del año, solo ha registrado pérdidas mensuales acumuladas en febrero y julio, con una revalorización del 33,9% en 11 meses.

Según la herramienta FedWatch de CME, los contratos de futuros sobre tasas de interés en EE.UU. estaban valorando en casi un 90% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales la próxima semana.

