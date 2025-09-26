Bowman, de la Fed, dice que se necesitan recortes de tasas decisivos por riesgos del mercado laboral

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 26 sep (Reuters) - La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, reiteró el viernes que cree necesarios recortes decisivos de las tasas de interés para evitar que aumenten los problemas en el mercado laboral.

"Los datos recientes muestran un mercado laboral materialmente más frágil y una inflación que, excluidos los aranceles, ha seguido rondando no muy lejos de nuestro objetivo", dijo Bowman en el texto de un discurso que pronunciará ante una reunión del Forecasters Club de Nueva York.

Citando datos de muchos meses que muestran crecientes problemas en el mercado laboral, Bowman dijo que ha llegado el momento de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, "actúe de forma decisiva y proactiva para hacer frente al decreciente dinamismo del mercado laboral y a los signos emergentes de fragilidad".

Según indicó, "corremos el grave riesgo de estar ya por detrás de la curva a la hora de abordar el deterioro de las condiciones del mercado laboral", al tiempo que señaló que "si estas condiciones continúan, me preocupa que tengamos que ajustar la política a un ritmo más rápido y en mayor medida en el futuro".

En su reunión del mes pasado, el FOMC recortó en un cuarto de punto porcentual la tasa a un día, al 4%-4,25%. Aunque a las autoridades monetarias les sigue preocupando que la inflación esté por encima de su objetivo, su rebaja pretendía ayudar a reforzar el mercado laboral.

Uno de los gobernadores de la Fed votó a favor de un recorte mayor, pero Bowman se unió a sus colegas para apoyar la rebaja de 25 puntos básicos. Bowman había disentido en la reunión de julio a favor de una reducción en los tipos, mientras que la mayoría de sus colegas optó por mantenerlos estables entonces.

En su discurso, Bowman descartó los temores de que los aranceles comerciales del presidente Donald Trump estén en camino de crear un problema de inflación persistente. En su opinión, cuando los gravámenes se sacan de la ecuación, las presiones sobre los precios han "seguido rondando no muy por encima de nuestro objetivo".

Y, aunque la inflación todavía está por encima del objetivo del 2%, la política de la Fed debe "centrarse en el lado del mandato que está mostrando signos de deterioro o fragilidad", y en este momento, eso significa actuar para apoyar el mercado laboral, señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)