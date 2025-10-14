Bowman, de la Fed, espera dos recortes más de las tasas este año

14 oct (Reuters) - La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, afirmó el martes que sigue previendo que el banco central estadounidense aplicará recortes de las tasas de interés en sus dos últimas reuniones de política monetaria de 2025.

"Sigo viendo dos recortes más antes de finales de año", dijo Bowman en un acto en Washington.

El mes pasado, la Fed recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta el rango del 4,00%-4,25%, su primera reducción de los costos de endeudamiento desde el pasado diciembre.

Las proyecciones publicadas junto con su reciente decisión política monetaria mostraron que una ligera mayoría de sus autoridades consideran apropiados más recortes de tipos este año ante el debilitamiento del mercado laboral.

El banco central estadounidense celebrará su próxima reunión de política monetaria los días 28 y 29 de octubre, y su última sesión del año está prevista para la segunda semana de diciembre. El posicionamiento de los mercados de futuros de tasas refleja expectativas de reducciones de un cuarto de punto porcentual en ambas reuniones.

"Creo que mientras veamos que el mercado laboral y otros datos económicos evolucionan de la manera que espero, entonces seguiremos en la senda de bajar la tasa de los fondos federales", dijo Bowman.

Bowman apoyó el recorte de tasas del mes pasado después de disentir en la reunión anterior de julio a favor de iniciar reducciones de tipos en aquel momento.

A ella se unió en esa disidencia el gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien, al igual que Bowman, fue nombrado miembro de la Junta de Gobernadores del banco central estadounidense por el presidente Donald Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Tanto Bowman como Waller han dicho que creen que los aranceles que Trump ha lanzado desde que volvió al poder no llevarán a una inflación persistente y que la balanza de riesgos se inclina hacia el mercado laboral. (Reporte de Jamie McGeever en Washington; redacción de Dan Burns; edición de Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)