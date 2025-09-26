Bowman, de la Fed, reitera los riesgos económicos en el mercado laboral

NUEVA YORK, 26 sep (Reuters) - La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el viernes que el banco central estadounidense está cerca de alcanzar su objetivo de inflación del 2% cuando hay riesgos cada vez mayores para el mercado laboral.

En lo que respecta al objetivo de inflación, "creo que estamos en el rango de eso", mientras que "los riesgos para el mercado laboral son fuertes en mi mente", dijo Bowman en una reunión del Club de Pronosticadores de Nueva York.

También dijo que no estaba segura de cuál es el nivel neutral del objetivo de tasas de interés del banco central, pero añadió que cree que el tipo de política monetaria neutral es más alto ahora en relación con el nivel en que se encontraba antes de la pandemia del COVID-19. (Reportaje de Michael S. Derby. Editado en español por Natalia Ramos)