Bowman dice que la Fed debe ser "decisiva" para evitar riesgos en el mercado laboral

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - La Reserva Federal podría estar llegando tarde en su apoyo al mercado laboral y podría tener que acelerar el ritmo de recortes de tasas de interés si las condiciones de la demanda se debilitan y las empresas empiezan a despedir empleados, dijo el martes la vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman.

En unas declaraciones en las que enfatizó los posibles problemas del mercado laboral y desestimó en gran medida los riesgos inflacionarios, Bowman dijo que la desaceleración de la contratación es tal que "ha llegado el momento de que el Comité actúe de forma decisiva y proactiva para hacer frente a la disminución del dinamismo del mercado laboral y a las señales emergentes de fragilidad".

"Corremos el grave riesgo de estar ya por detrás de la curva a la hora de abordar el deterioro de las condiciones del mercado laboral. Si estas condiciones continúan, me preocupa que tengamos que ajustar la política monetaria a un ritmo más rápido y en mayor medida en el futuro", señaló. "Si las condiciones de la demanda no mejoran, es posible que las empresas tengan que empezar a despedir trabajadores".

Designada por el presidente Donald Trump y mencionada como posible candidata a la presidencia de la Fed, el apoyo de Bowman al recorte de tasas de un cuarto de punto de la semana pasada contrastó con el del nuevo gobernador Stephen Miran, en excedencia de la administración Trump, que apostó por una reducción de medio punto.

No obstante, Bowman dijo que para ella era importante que la declaración de política monetaria que acompañó a la decisión apuntara a la probabilidad de nuevos recortes dados los crecientes riesgos para el mercado laboral.

"Suponiendo que la economía evolucione como espero, la acción de la semana pasada debería ser el primer paso para devolver la tasa de los fondos federales a su nivel neutral", dijo Bowman en declaraciones a la Asociación de Banqueros de Kentucky. Las autoridades monetarias se mostraron divididas sobre la necesidad de nuevas rebajas, pero en la mediana anticiparon dos reducciones más de un cuarto de punto este año.

Más de una decena de funcionarios de la Fed intervendrán esta semana en un debate en curso sobre la rapidez y el alcance de los recortes de tasas, en un posible punto de inflexión para el mercado laboral estadounidense.

La inflación también sigue siendo una preocupación, con los banqueros centrales tratando de encontrar un camino para las tasas que garantice que la inflación vuelva a su objetivo del 2% sin un duro golpe para el crecimiento económico o el desempleo. (Editado en español por Carlos Serrano)