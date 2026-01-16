Bowman: la Fed debería estar lista para volver a bajar tasas en medio de riesgos del mercado laboral

Por Michael S. Derby

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, 16 ene (Reuters) - La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el viernes que un mercado laboral frágil que podría debilitarse rápidamente obliga a que el banco central estadounidense esté preparado para recortar de nuevo las tasas de interés si fuera necesario.

"En ausencia de una mejora clara y sostenida de las condiciones del mercado laboral, deberíamos seguir dispuestos a ajustar la política monetaria para acercarla a la neutralidad", dijo Bowman en un foro en Massachusetts.

Añadió que, aunque la política monetaria no sigue un rumbo preestablecido, "también deberíamos evitar dar señales de que vamos a hacer una pausa" en los nuevos recortes de tasas "sin identificar que las condiciones han cambiado".

Bowman añadió que "mi expectativa de referencia es que la actividad económica continuará expandiéndose a un ritmo sólido y el mercado laboral se estabilizará cerca del pleno empleo a medida que la política monetaria se vuelva menos restrictiva".

Pero también dijo que los riesgos para los mandatos de inflación y empleo de la Fed son desiguales, señalando que es probable que las presiones sobre los precios bajen a medida que disminuya el impacto de los aranceles comerciales, con una inflación subyacente cercana al objetivo del 2% del banco central.

Mientras tanto, el mercado laboral, que actualmente se encuentra cerca del pleno empleo, "se ha vuelto cada vez más frágil y podría seguir deteriorándose en los próximos meses", dijo Bowman.

Advirtió que las condiciones podrían cambiar rápidamente, razón por la cual la Reserva Federal debe ser ágil. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en español por Javier Leira)