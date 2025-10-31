Bowman planea reducir la unidad de supervisión bancaria de la Fed en un 30%

31 oct (Reuters) -

La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, Michelle Bowman, planea reorganizar la división de supervisión y regulación de la agencia y reducir el personal de la unidad en aproximadamente un 30%, según un correo electrónico enviado al personal el jueves.

La reducción se llevará a cabo mediante bajas incentivadas, jubilaciones y bajas voluntarias, según el correo electrónico al que tuvo acceso Reuters. Bloomberg News informó por primera vez de los recortes de personal previstos.

La Fed dijo a principios de año que, a mayor escala, planea reducir su fuerza de trabajo en alrededor del 10% en los próximos años, con lo que el banco central de Estados Unidos está en línea con los esfuerzos más amplios del presidente Donald Trump para optimizar la Administración federal.

Powell había ordenado a la cúpula de la Fed que buscara formas "incrementales" de recortar las operaciones, con el objetivo de reducir la plantilla de aproximadamente 24.000 personas de la Fed en todo el país.

La medida también se conoce mientras la Fed se mueve para ajustar el marco de supervisión del banco central de EEUU para los grandes bancos. (Información de Pete Schroeder en Washington y Pritam Biswas y Angela Christy en Bangalore; edición de Leslie Adler, Maju Samuel y Diane Craft; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)