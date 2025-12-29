Boxeador británico Joshua, herido en un accidente que dejó muertos en Nigeria

29 dic (Reuters) - El excampeón de boxeo de los pesos pesados Anthony Joshua se vio implicado en un accidente de tráfico en el estado nigeriano de Ogun en el que murieron dos personas, informó el lunes la policía local.

Joshua, de 36 años, sufrió heridas leves cuando su vehículo colisionó con otro coche, dijo el Comando de Policía del Estado de Ogun, añadiendo que había sido trasladado al hospital y que estaban investigando la causa del accidente.

No fue posible contactar inmediatamente a Joshua para que hiciera comentarios.

Joshua, hijo de padres británico-nigerianos, asistió a un internado en Ikenne, a unos 85 kilómetros de donde ocurrió el accidente, antes de regresar a Gran Bretaña a los 12 años.

El accidente se produjo poco más de una semana después de que Joshua noqueó a la estrella estadounidense de las redes sociales Jake Paul en el sexto asalto de un combate en Miami.

Joshua regresaba al cuadrilátero tras 15 meses de ausencia. Se espera que se enfrente a Tyson Fury en 2026. (Reporte de Sam Tabahriti en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)