Boxeador Chávez Jr. es liberado mientras espera juicio en México, según medios

CIUDAD DE MÉXICO, 24 ago (Reuters) - El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue liberado de una cárcel en el norte de México mientras espera su juicio por supuestos vínculos con el crimen organizado, dijo el domingo su abogado a medios locales.

Su liberación se produce un día después de una audiencia en la norteña ciudad Hermosillo, en el estado Sonora, en la que un juez dictaminó que el púgil de 39 años podía continuar su proceso legal fuera de prisión.

El diario mexicano La Jornada informó en su portal de Internet que Chávez Jr. se encontraba en casa con su familia, citando a su abogado Rubén Fernando Benítez.

En una entrevista separada con medios locales el sábado por la noche, Benítez también dijo que los fiscales carecían de evidencias que respaldaran los cargos. "No hay pruebas", declaró a su salida de los tribunales.

No fue posible contactar a Benítez en busca de comentarios.

Chávez Jr., hijo del legendario excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en julio, poco después de perder en un combate con entradas agotadas contra el influencer estadounidense devenido en boxeador Jake Paul.

La fiscalía mexicana alega que está ligado al poderoso Cártel de Sinaloa, al que Washington designó como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El abogado y la familia de Chávez Jr. han rechazado las acusaciones. (Reporte de Laura Gottesdiener y Noé Torres)