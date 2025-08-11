Boxeador guatemalteco Lester Martínez luchará por título contra francés Mbilli
El boxeador guatemalteco Lester Martínez será el rival el 13 de septiembre en Las Vegas del...
El boxeador guatemalteco Lester Martínez será el rival el 13 de septiembre en Las Vegas del francés Christian Mbilli, que pondrá en juego su título interino de supermediano, anunció el lunes la organización del evento en un comunicado.
Mbilli, de 30 años, se hizo con el cinturón de campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 28 de junio en Montreal, Canadá, tras derrotar al polaco Maciej Sulecki en el primer asalto por decisión del árbitro.
El combate en la llamada Ciudad del Pecado enfrentará a dos púgiles que han ganado todas sus peleas como profesionales: Martínez, de 29 años, con una marca de 19, 16 por KO, y Mbilli con 29, 24 por nocaut.
La disputa formará parte de una velada estadounidense cuya pugna estrella tendrá como protagonista al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, campeón unificado de los supermedianos.
Álvarez enfrentará al estadounidense Terence Crawford, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso superwélter y que subirá dos categorías para la ocasión.
