Boxeador japonés se retira para cuidar a su hermano púgil en coma

El boxeador japonés Yudai Shigeoka anunció su retiro para apoyar a su hermano, en coma desde un combate celebrado en mayo, pocos días después de que el deporte se viera sacudido por la muerte de dos púgiles nipones.

El hermano de Shigeoka, Ginjiro, de 25 años y antiguo campeón de peso paja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se desplomó tras un combate con el boxeador filipino Pedro Taduran en Osaka, Japón, y fue sometido a una operación de urgencia.

Según la Comisión Japonesa de Boxeo, sigue en coma pero ya no se encuentra en estado crítico. Recientemente fue trasladado a otro hospital.

"Lo animo todos los días, diciéndole que no se rinda y que dé lo mejor de sí mismo, para que la llama de su corazón no se apague", dijo Yudai en Instagram.

"Mi papel como hermano mayor es enriquecer su vida a partir de ahora", afirmó. "Los planes avanzan a buen ritmo. Por eso he decidido retirarme. No me arrepiento de nada. El verdadero reto comienza a partir de ahora".

El boxeo japonés está conmocionado tras la muerte de Shigetoshi Kotari, peso superpluma, y Hiromasa Urakawa, peso ligero, ambos de 28 años, pocos días después de las lesiones que sufrieron en combates separados en Tokio el 2 de agosto.