Boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. es deportado desde EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos e ingresó el lunes a una cárcel del norte de México, según una ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Chávez, hijo de la leyenda homónima del boxeo mexicano, fue aprehendido en su casa de Los Ángeles en julio, asegurando que no contaba con autorización para residir legalmente en Estados Unidos.

Al día siguiente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que esperaba que el pugilista fuera deportado al país latinoamericano para cumplir con su sentencia por tráfico de armas. (Reporte de Tomás Bravo; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)