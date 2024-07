Boxeador palestino pierde en su debut en París, pero promete seguir adelante

El boxeador palestino Wasim Abusal, quien vistió en la inauguración de París-2024 una camisa con la imagen de niños bombardeados, fue eliminado en su estreno el domingo pero se comprometió a seguir representando a su pueblo.

Abusal, primer púgil olímpico palestino, perdió frente al sueco Nebil Ibrahim en los dieciseisavos de final de la categoría de 57 kilogramos, pero rápidamente aseguró que ya piensa en prepararse para la próxima cita de Los Ángeles-2028.

"Represento a esta bandera, a este pueblo, a los prisioneros, a los heridos y a los mártires. Siento haber perdido hoy, pero les prometo que me entrenaré día y noche durante años, hasta 2028, para izar la bandera palestina en los podios", dijo Abusal a la AFP mientras mostraba la bandera palestina en su uniforme.

"No estoy aquí sólo para participar. Mi ambición era ganar una medalla, pero esto es lo que pasa en el deporte. No me detendré aquí", aseguró.

"Los Juegos Olímpicos ya son una victoria para Palestina".

El púgil, de 20 años, fue recibido con entusiasmo por el público del París Norte Arena, que coreó su nombre en varios momentos del combate.

El empuje del palestino, no obstante, se estrelló contra la variedad de golpes de Ibrahim, a quien los cinco jueces dieron como ganador.

Tras el combate, el palestino se arrodilló en aparente señal de oración. Los dos rivales se abrazaron afectuosamente mientras el público aclamaba a Abusal a su salida del ring.

"Me dio mucha pena tener que enfrentar a un palestino porque soy un firme partidario (de su causa), me rompió el corazón", dijo Ibrahim. "No sólo representa a la gente de su país. Representa a todas las naciones oprimidas del mundo, ya que ahora mismo Palestina es el rostro de la opresión".

El viernes, Abusal fue uno de los dos abanderados de la delegación palestina durante el desfile inaugural por el río Sena.

La camisa blanca que portó para la ocasión tenía bordadas unas imágenes de aviones de guerra lanzando misiles sobre niños que hacían deporte.

"Esta camisa representa la situación actual de Palestina", afirmó Abusal el sábado.

Al menos 39.258 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en Gaza desde que Israel lanzó una campaña militar en represalia por el ataque perpetrado el 7 de octubre por militantes de Hamás, según cifras del Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás.

El ataque de octubre causó la muerte de 1.197 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Ric/gbv/ma

AFP