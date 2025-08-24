Boxeo: Chávez junior, liberado a la espera del juicio

“Será liberado de inmediato, tal como lo ordenó el juez”, declaró a la prensa Rubén Fernando Benítez, el abogado que asiste al ex púgil de 39 años, quien fue deportado de Estados Unidos el pasado lunes 18 y en la víspera compareció ante un magistrado en el estado noroccidental de Sonora.

Chávez Júnior fue entregado a las autoridades mexicanas en la línea fronteriza entre los dos países y conducido a una prisión de alta seguridad en Hermosillo, estado norteño de Sonora.

El ex boxeador está acusado de “crimen organizado” sin liderazgo y de presunta participación en el “contrabando de armas a México”, añadió Benítez.

El abogado garantizó que Chávez Júnior cumplirá con las “medidas muy severas” que le impuso la justicia mexicana, incluyendo la prohibición de viajar.

Durante la audiencia, la Procuraduría General de México solicitó tres meses adicionales para recabar pruebas, según medios locales.

La próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.

Benítez refirió que, en caso de ser declarado culpable, Chávez Júnior enfrenta una pena de cuatro a ocho años de prisión.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Chávez en julio por encontrarse ilegalmente en Estados Unidos.

También indicaron que era buscado en México por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, uno de los seis grupos narcotraficantes mexicanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. (ANSA).