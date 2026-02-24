Boxeo: Confirman revancha entre Mayweather y Pacquiao

Lo anunció la plataforma Netflix, la cual transmitirá el combate entre Mayweather, de 48 años, y Pacquiao (47) once años después del triunfo del estadounidense en la primera pelea entre ambos.

Mayweather anunció el pasado viernes 20 su intención de volver al cuadrilátero, mientras que Pacquiao retornó al boxeo el año pasado.

"Floyd y yo le dimos al mundo lo que parece ser la mejor pelea en la historia del boxeo. Los fanáticos han esperado lo suficiente; merecen esta revancha", afirmó Pacquiao en un comunicado sobre el combate celebrado en mayo de 2015 en Las Vegas.

Mayweather, que se retiró en 2017 tras ganar las 50 peleas que protagonizó, ya había anunciado para la primavera boreal un combate de exhibición con su compatriota Mike Tyson, de 59 años y ex campeón mundial de la máxima categoría.

Por su parte, Pacquiao, quien registró 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates, volvió a combatir con 46 años en julio pasado, cuando empató con el estadounidense Mario Barrios. (ANSA).