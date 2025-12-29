Boxeo: Dos muertos en accidente que involucra a Anthony Joshua

Lo informó el diario nigeriano Punch, el cual relató que el accidente ocurrió en la carretera Lagos-Ibadan cuando el automóvil en el que viajaba Joshua chocó contra un camión que estaba estacionado.

Los reportes agregan que cinco hombres adultos estuvieron involucrados en el accidente, según informó el Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Nigeria.

Esos mismos reportes refieren que Joshua, de 36 años, era uno de los tres heridos y fue trasladado a un hospital.

Las conclusiones preliminares de la investigación de la FRSC indican que el vehículo en el que viajaba Joshua superaba el límite de velocidad legal y aparentemente perdió el control durante una maniobra de adelantamiento, tras lo cual se estrelló contra el camión detenido al costado de la carretera.

Joshua tiene raíces familiares en Sagamu, una ciudad del estado de Ogun, al suroeste de Nigeria, cerca del lugar del accidente.

El púgil británico viajó a Nigeria tras haber derrotado el pasado viernes 19 por nocaut al youtuber estadounidense convertido en boxeador Jake Paul.

Horas antes del accidente, Joshua publicó un video en su cuenta de la red social Instagram en el que se lo veía jugando al tenis de mesa con otro hombre, aunque se desconoce el momento de la grabación de esas imágenes. (ANSA).