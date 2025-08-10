Boxeo: Dos muertos por lesiones cerebrales en Japón

Se trata de Shigetoshi Kotari, que peleó en el peso superpluma, y de Hiromasa Urakawa, de la categoría Shigetoshi Kotari.

Ambos púgiles fallecieron entre el viernes 8 y el sábado 9 tras haber sido hospitalizados tras sus respectivos combates, celebrados el pasado sábado 2, y luego de haber sido sometidos inmediatamente a cirugía.

Según el secretario general de la Comisión de Boxeo de Japón, Tsuyoshi Yasukochi, fue "la primera vez que dos boxeadores fueron operados tras un hematoma subdural sufrido durante el mismo evento" celebrado en el país asiático.

En tanto, la Comisión de Boxeo de Japón anunció que todos los combates de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico se limitarán a 10 asaltos, en lugar de 12.

Este año, antes de Kotari y Urakawa, el irlandés John Cooney, también de 28 años, falleció por una hemorragia intracraneal sufrida en el ring durante un combate protagonizado en febrero pasado contra el galés Nathan Howells en Belfast. (ANSA).