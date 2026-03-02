Boxeo: Federación Italiana celebra su aniversario número 110

Campeones como Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Irma Testa y Sirine Charaabi fueron algunos de los invitados destacados para la velada, que contó además con la presencia del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, y del titular del organismo gubernamental Deporte y Salud, Marco Mezzaroma.

También el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, y Alessandro Onorato, concejal de Grandes Eventos, Deportes, Turismo y Moda del ayuntamiento de Roma, presenciaron la velada que conmemoró la fundación de la FPI del 2 de marzo de 1916.

"Desde nuestros inicios, hemos sido un océano de pasión, emoción y gloria. Una historia plagada de éxitos", afirmó el anfitrión del evento, el presidente de la FPI, Flavio D'Ambrosi, quien remarcó que el boxeo no se trata solo de competición de alto nivel, sino que también se trata de responsabilidad social.

"Lo llevamos a barrios con graves desafíos sociales y económicos", agregó D'Ambrosi.

La FPI cuenta con 48 medallas olímpicas, 42 títulos mundiales profesionales y 139 títulos europeos.

"Hoy, son la cuarta federación en cuanto a victorias olímpicas.

Y me gustaría animarlos a subir al podio; piénsenlo", destacó a su vez Buonfiglio.

"La FPI hizo una valiosa contribución a Caivano. El boxeo encarna valores positivos, es un vehículo para promover la actividad deportiva en contextos más vulnerables", ponderó luego Mezzaroma.

En igual sentido se expresó Onorato: "Es crucial para nuestro país y para Roma, para la educación de nuestros jóvenes, empezando por los barrios más populares", remarcó.

"Por eso es importante contar con gimnasios y escuelas donde los atletas puedan entrenarse, pero también con instalaciones donde puedan ponerse a prueba, y el PalaTiziano ha sido un logro en este sentido. Para finales de año, contaremos con dos instalaciones más: el PalaCorviale y la de Colli d'Oro", completó Onorato.

Durante la ceremonia en el CONI, se presentó el nuevo logotipo de la federación, que marca el proceso de renovación de marca iniciado por la FPI. (ANSA).