Boxeo: Imane Khelif se retira en silencio

Consagrada en medio de una polémica relacionada con su género, Khelif habría decidido "colgar los guantes" cuando se anunciaba que pegaría el salto al boxeo profesional.

Las declaraciones de Yesfah, meses después de que la federación internacional de boxeo (World Boxing) anunció la implementación de estudios genéticos para determinar el sexo de las participantes en sus competencias, parecen apuntar en sentido contrario.

"En cualquier caso, si quisiera convertirse en boxeadora profesional, debería someterse a ese tipo de controles", admitió el ex apoderado de la campeona olímpica en la categoría wélter, de 26 años.

"Por el momento, dejó todo de lado. Ni siquiera retomó la actividad", agregó en diálogo con el periódico regional francés "Nice-Matin", de la ciudad de Niza, en la que se suponía que la argelina se establecería para prepararse para el profesionalismo.

"Khelif no sólo dejó Niza, sino que también dejó el boxeo, al menos temporalmente. Desaparecida desde el momento en el que conquistó la medalla de oro, Imane ha vuelto a casa", informó el periódico.

"Nice-Matin cita declaraciones de Tony Vivarelli, cofundador del club de Niza en el cual la argelina debía entrenarse: "De un día para el otro, dejó de comunicarse con nosotros. Se había hecho muy popular para una entidad pequeña como la nuestra", explicó.

"Imane se entrena en Argelia o en el centro de entrenamiento nacional en Qatar, pero nada más.

“Viaja mucho, principalmente por acuerdos de patrocinio", explicó el ex representante de la campeona olímpica.

Khelif, quien pudo haberse hartado de la controversia que se generó en torno a su hiperandrogenismo (niveles elevados de andrógenos, hormonas sexuales masculinas), no efectuó declaraciones que confirmen la noticia.

Noticia que va a contrapelo de lo que ella misma anticipaba cuando advertía sus intenciones de pegar el salto al profesionalismo después de haber logrado el oro en París.

La reciente introducción de los estudios genéticos por parte de World Boxing quizás la hayan hecho cambiar de opinión para evitar volver a convertirse en blanco de nuevas polémicas.

La que la tuvo como protagonista en los Juegos de 2024 estalló tras las dudas planteadas respecto de su género por la italiana Angela Carini, en el estreno olímpico de ambas.

Estreno y despedida para la boxeadora "azzurra" que se extendió por apenas 46 segundos, lo que duró sobre el cuadrilátero tras el breve castigo al que la sometió la argelina, después del cual admitió: "Nunca me habían golpeado tan fuerte".

Una derrota que llevó a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, a encolumnarse con quienes la consideraron injusta, sembrando dudas que se encargaron de esparcir otros personajes ajenos al deporte como la escritora británica JK Rowling y el magnate Elon Musk.

Esos fueron apenas dos de los más enfervorizados "detractores" de la boxeadora argelina, aunque sin aportar respaldo científico a sus reclamos.

Para otros, la campaña anti-Khelif se originó en "pase de factura" de la cuestionada Asociación Internacional de Boxeo (IBA) al Comité Olímpico Internacional (COI) por haberle quitado la organización de las competencias de pugilismo olímpicas.

Fue esa entidad la que filtró detalles de test genéticos por los cuales la había marginado del Mundial que organizó en Nueva Delhi en 2023.

Tanto a la argelina, que finalmente se consagró campeona olímpica en la categoría de 66 kilogramos, como a la taiwanesa Lin Yu-Ting, que logró la medalla de oro en la categoría de 57 kilogramos y a quien también le impidió participar de aquella cita previa a los Juegos.

Esta vez, es la nueva federación internacional la que avanzó al introducir estudios genéticos para determinar el género de quienes participan en las competencias que organiza, específicamente test PCR que revelan la presencia del cromosoma "Y" para identificar el sexo biológico de una persona al nacer.

Al anunciar su aplicación, World Boxing citó a Khelif, lo que representó una violación de su privacidad, razón por la cual luego debió disculparse públicamente.

"Introdujimos estos controles para determinar el sexo y para garantizar la equidad y la seguridad de las boxeadoras que compitan en nuestros torneos", destacó en su momento.

"Se examinaron datos y pruebas médicas procedentes de una vasta gama de fuentes y se realizaron consultas con expertos de todo el mundo de distintas disciplinas deportivas", antes de adoptar esa medida, agregó World Boxing.

Si el COI decidiera seguir sus pasos, Khelif se vería obligada a someterse a ese tipo de controles para poder defender su corona en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Juegos que se celebrarán en Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, impulsa una férrea política de oposición a la participación de atletas transgénero en las competencias femeninas, en línea con lo expresado por la nueva presidenta de esa entidad, Kirsty Coventry.

La ex campeona olímpica zimbabuense, que se convirtió en la primera mujer y en la primera africana en presidir el COI, consideró recientemente que "queda muy claro que (las atletas transgénero) tienen ventaja en competencias femeninas" "Pueden quitarle una oportunidad a las mujeres que compiten en desigualdad de condiciones y nosotros debemos garantizar la seguridad y la equidad de todos los atletas en las competencias que organizamos", agregó.

Más allá de eso, lo cierto es que desde hace más de un año, Khelif no volvió a subirse a un cuadrilátero, pese a que en junio tenía previsto participar de un torneo en Eindhoven, para lo cual debía someterse a los nuevos controles en cuestión.

Finalmente, la argelina quedó al margen de la competencia, aunque nunca se aclaró si había aceptado pasar por ese tipo de examen o no.

