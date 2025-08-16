Boxeo: ¿Irma Testa se retira?

“Por el momento no he decidido nada al respecto, aunque es cierto que he estado algo inactiva y que no participaré en el Mundial”, completó Testa, de 27 años, al aludir al que se celebrará en Liverpool del 4 al 14 de septiembre.

La “Mariposa”, tal el apodo de la primera boxeadora italiana en conquistar una medalla olímpica con el bronce que celebró en los Juegos de Tokio 2021, no fue convocada para esa cita porque “no estaba disponible”.

Esa fue la frase que utilizó el entrenador del equipo nacional de boxeo, Giovanni De Carolis, para explicar la ausencia de Testa en la lista de convocados, en la que tampoco figura Angela Carini, protagonista de una polémica en París 2024 tras su derrota en el estreno frente a la argelina Imane Kkelif, a la postre campeona olímpica.

Testa, que compitió en tres ediciones olímpicas y sumó su bronce hace cuatro años en la categoría pluma, fue campeona mundial en la categoría hasta 57 kilogramos hace dos años en Nueva Delhi.

(ANSA).