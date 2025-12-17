Boxeo: Jake Paul desafía a Joshua

El combate, que está patrocinado y será transmitido por la cadena Netflix, ofrecerá una bolsa estimada de US$184.000.000 (unos 156 millones de euros).

Paul, de 28 años, se impuso en su presentación más reciente ante el mexicano Julio César Chávez júnior en un combate celebrado en junio pasado por la división de la categoría semipesado.

El estadounidense mide 185 centímetros de altura y pesó 90,4 kilogramos, mientras que Joshua, de 36 años, mide poco menos de 180 centímetros y en la balanza presentó más de 110 kilogramos en su última aparición en 2024.

La Junta Británica de Control declaró que no autorizaría la pelea por razones de seguridad, y varios boxeadores han advertido que, dada la diferencia de clase, tamaño y talento, Paul corre el riesgo de sufrir lesiones graves si su rival se juega la vida.

Según el comentarista experto Michael Bisping, miembro del Salón de la Fama de la UFC, "Joshua tiene mucha más experiencia, golpea más fuerte, es más corpulento y tiene mejor alcance".

"Es campeón olímpico. Si ésta es una pelea real, y parece que lo será, hay muchas probabilidades de que alguien salga lastimado, y lamento decir que no será Joshua, quien se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor", alertó Bisping.

Paul saltó a la fama en 2024 por su polémico combate contra Mike Tyson (de 58 años) en el que ganó por decisión unánime.

Este triunfo aumentó aún más sus seguidores en redes sociales, que ahora superan los 20 millones, y su récord actual es de 12 peleas (siete al límite) y una derrota. (ANSA).