Boxeo: Joshua demolió a Paul

Fue con un triunfo por nocaut en el sexto asalto de un combate de exhibición celebrado en Miami que definió con un tremendo gancho de derecha que le provocó una doble fractura de mandíbula y mandó al hospital a su rival.

Joshua, de 36 años y quien supo reinar entre los pesados de la OMB, la FIB y la AMB tras haber conquistado el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, puso en su lugar a un Paul que sufrió su tercera derrota en 14 peleas, de las cuales ganó 12 (siete por la vía rápida), y la primera por nocaut de su corta carrera en un combate definido como "mediocre" y como "una farsa" por la prensa especializada.

A tal punto que el árbitro Christopher Young debió llamarle la atención a ambos púgiles en el cuarto asalto por la falta de acción en el cuadrilátero, diciéndoles: "Los aficionados no pagaron entrada para ver este espectáculo".

Una advertencia de la que Joshua pareció tomar nota porque comenzó a lanzar golpes con más regularidad sobre la humanidad de un rival que a esa altura lucía agotado.

Dos veces lo mandó a la lona en el quinto round antes de completar su faena con ese gancho "homicida" que terminó con la resistencia del "youtuber", envalentonado tras aquella victoria por puntos en otra controvertida pelea de exhibición frente al legendario ex campeón mundial estadounidense Mike Tyson, de 59 años, en noviembre de 2024 en Texas.

"No fue mi mejor actuación", admitió Joshua, tras su vigesimoctava victoria en 32 combates, vigesimosexta por la vía rápida, que le permitió recuperarse de la derrota previa sufrida frente a su compatriota Daniel Dubois por nocaut en el quinto asalto de una pelea celebrada en Wembley en septiembre de 2024 por el título de la FIB.

"Mi objetivo era conectar a Paul y hacerle daño y merece mi respeto porque se levantó cada vez que lo tiré. Hay que ser un verdadero hombre para hacerlo", destacó el vencedor, mientras que el derrotado admitió la superioridad de su adversario, "uno de los mejores de siempre", según sus palabras al final de una pelea en la que -afirmó- "di todo lo que tenía" y tras la cual anticipó que se tomará "un descanso para volver a pelear por el campeonato mundial".

Los 110 kilos de Joshua y su enorme experiencia (que incluye 43 combates disputados como amateur) pudieron más que los 98 kilos de Paul, que como consuelo se llevó a casa una "bolsa" de US$92 millones, lo mismo que su rival, que tardó en encontrarle la vuelta en los primeros asaltos, cuando aquel se dedicó exclusivamente a intentar esquivar sus golpes, pero cuando lo encontró, no perdonó.

Paul se llevó el reconocimiento del ex campeón mundial y también el del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo felicitó con un mensaje que decía: "Has hecho realmente una gran pelea y demostraste un gran coraje ante un rival de enorme talento y porte", a la vez que consideró -a contrapelo de la prensa especializada- que el combate resultó "un entretenimiento fantástico".

Mientras Paul se recuperaba de la paliza, prometía ir ahora por el ex múltiple campeón mundial mexicano supermediano Canelo Alvarez (derrotado en su último combate por el estadounidense Terence Crawford, el pasado mes de septiembre).

Joshua, en tanto, desafió a su compatriota Tyson Fury, de 37 años, ex campeón mundial AMB, OMB, CMB y FIB con 34 victorias y apenas dos derrotas en 36 combates, ambas frente al ucraniano Oleksander Usyk y ambas en Riad en 2024.

"Si Tyson Fury es tan serio como dice ser y quiere dejar el teclado en Twitter, calzarse los guantes y pelear contra uno de los boxeadores más reales, hay uno que acepta cualquier reto", afirmó. (ANSA).